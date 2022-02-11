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Недвижимость11 февраля 2022 3:57

В Тазовском строят «космическую» школу с атриумом

Она рассчитана на 800 мест
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Тазовском завершается первый этап строительства новой трехэтажной школы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, здание возводят по оригинальному нетиповому проекту, включающий атриум.

Сквозной темой оформления образовательных пространств станет космос. В кабинетах обществознания и спортзале предусмотрены трансформируемые перегородки, что сделает образовательное пространство мобильным. Современные решения использованы и при освещении помещений. В библиотеке установят панорамные окна. Прилегающая территория получит современное благоустройство с игровыми и спортивными площадками.

Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Сейчас завершается устройство фундамента школы. Также на стройплощадке начались работы по термостабилизации грунта и монтажу металлоконструкций.

- Школа будет соответствовать всем современным требованиям, как к комплексной безопасности - безопасности, энергоэффективности, технологичности, так и к образовательному процессу. Это будет место гармоничного развития детей. Место, где рождаются звезды! - рассказала начальник департамента образования Тазовского района Алевтина Тетерина.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 800 мест. Учиться дети будут в одну смену.