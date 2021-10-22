В Салехарде около ста семей переедут из авариек в благоустроенные квартиры до конца года

Будущие жильцы с нетерпением ждут новоселья Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде продолжается переселение граждан из аварийного жилья. Уже до конца года около 100 семей переедут в новые и благоустроенные квартиры, а в 2022 году новоселье ожидает уже 600 семей. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский во время своего прямого эфира.

- В этом году нам удастся переселить около 100 семей, это в среднем 300 человек. На общем фоне это число может показаться небольшим, но в следующем году количество жителей будет увеличено, по нашим оценкам, до 600 семей, а это примерно 2 тысячи человек, - рассказал градоначальник.

Сейчас в городе готовятся к сдаче три жилых дома на улицах: Геологов, Кооперативной и Шалгина. А в следующем году завершится строительство еще трех домов в Обдорском микрорайоне: на улице Патрикеева - 18 квартир, на улице Чкалова - 24 квартиры и на улице Глазкова - 60 квартир.

Всего в Обдорском микрорайоне построят 35 домов на 5 тысяч квартир. По словам Алексея Титовского, там будет создана вся необходимая инфраструктура для жизни людей, включая школу и детский сад.