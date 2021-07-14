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Недвижимость14 июля 2021 10:25

В салехардском мкр. Обдорский строятся три жилых дома на 550 квартир

Почти каждая квартира предназначена для жителей ветхих и аварийных домов
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В салехардском мкр. Обдорский продолжается строительство трех жилых домов на 550 квартир.

На сегодняшний день выполнены работы по вертикальной планировке строительной площадки, устройство свайного поля, установлены термостабилизаторы грунта. Сейчас подрядная организация ведет работы по устройству каркасов жилых домов, также выполняются работы по кладке наружных стен и устройству покрытия проветриваемого подполья.

- Работы выполняются согласно утвержденному графику, - сообщил начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление капитального строительства» Георгий Бестаев.

Кроме того, в на территории уже построен детский сад на 240 мест и возводится школа на 800 мест.

Напоминаем, что почти каждая квартира в новостройках предназначена для жителей ветхих и аварийных домов.