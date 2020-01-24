24 Янв. 2020 2020-01-24T12:50:26+03:00

В новом микрорайоне Салехарда в 2020 году построят детский сад и школу Фото: salekhard.org

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В декабре 2020 года в Салехарде сдадут в эксплуатацию детский сад на 240 мест. Его строят в новом микрорайоне Обдорский. Отставания от графика нет, сообщили в администрации ямальской столицы.

В администрации города прошло расширенное совещание по строительству микрорайона В нем приняли участие заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов, глава города Салехарда Алексей Титовский и руководители структурных подразделений и организаций, отвечающих за ход строительства в микрорайоне.

В ходе встречи обсудили темпы работ и школы на 1275 мест. Ее строительство позволит перевести детей из самой старой школы города - № 6. Степень ее износа составляет 70%. Контракт на строительство школы должен быть заключен до 25 февраля 2020 года.

Главный вопрос в дороге, без которой невозможно ввести здание в эксплуатацию. Как отметил первый заместитель главы администрации города Олег Куруч, в сентябре завершится строительство дороги без верхнего слоя. Покроют ее б/у плитами, и после передадут фонду для строительства уже широкой дороги и ее реконструкции.

Напомним, микрорайон Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка. К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажностью от шести до восьми этажей. Все дома предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Это более 4 000 семей из разных районов города: центр, гидропорт и комбинат.

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ИСТОЧНИК KP.RU