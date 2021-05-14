В Салехарде продолжается строительство школы на 800 мест

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде в мкр. Обдорский продолжается строительство школы на 800 мест. Ориентировочный срок сдачи объекта - 2022 год.

Сейчас там выполнена вертикальная планировка территории и устройство свайного основания. Смонтирована система термостабилизации грунтов. Проведены работы по устройству монолитного железобетонного ростверка и плит перекрытия. На 80 процентов сделана дренажная система под спортивной площадкой.

Отметим, что школа будет состоять из пяти корпусов от двух до четырех этажей.

Также на территории учреждения появятся: футбольная площадка, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадка, две гимнастических и одна игровая площадка для 1-4 классов, беговые дорожки, полоса препятствия, площадки для подвижных игр и прочее.