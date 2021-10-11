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Недвижимость11 октября 2021 5:20

В Харпе завершается ремонт сцены местного Дома культуры

Приобретены красочные кулисы
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Харпе продолжается обновление местного Дома культуры. По словам главы городского округа Марины Тресковой, сейчас рабочие заканчивают ремонт сцены, а затем приступят к отделке фасада.

- С окончанием ремонта обновленный фасад здания будет выглядеть более современно. Реализацию планов по созданию комфортных условий для жителей поселка продолжим и в следующем году, - отметила Марина Трескова.

Также напоминаем, что за прошедший сезон в Харпе открылись новые площадки для игр и занятия спортом, начался ремонт основного блока младшей школы, благоустроили дворовые территории и много другое.