В Харпе завершается ремонт сцены местного Дома культуры

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Харпе продолжается обновление местного Дома культуры. По словам главы городского округа Марины Тресковой, сейчас рабочие заканчивают ремонт сцены, а затем приступят к отделке фасада.

- С окончанием ремонта обновленный фасад здания будет выглядеть более современно. Реализацию планов по созданию комфортных условий для жителей поселка продолжим и в следующем году, - отметила Марина Трескова.

Также напоминаем, что за прошедший сезон в Харпе открылись новые площадки для игр и занятия спортом, начался ремонт основного блока младшей школы, благоустроили дворовые территории и много другое.