В Харпе благоустраивают дворы и обновляют детские площадки

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова оценила, как продвигается благоустройство и ремонт многоквартирных домов в Харпе.

- Сейчас в трех домах меняются инженерные сети, а в еще одном продолжается замена кровли. Подрядчик информирует о высокой степени готовности объектов, и это обнадеживает, что все работы будут выполнены в срок, - сообщила градоначальница.

Согласно плану, наряду с капремонтом пройдут работы по благоустройству дворов, включая замену игровых комплексов, а подъезды и входные группы будут выполнены в едином стиле.

Также в поселке обновят три три детские площадки, еще одна появится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Наша задача - зайти в каждый двор и сделать его пространство максимально комфортным и уютным для людей, - отметила Марина Трескова.