Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Харпе готовятся начать ремонт основного блока младшей школы. В связи с этим будет обустроен новый маршрут, по которому дети смогут ходить на занятия в другое здание.

По словам властей, главная задача - сделать путь максимально безопасным. Для этого предусмотрят пешеходные переходы и удобный спуск к учебному заведению.

Отметим, что контракты на ремонт помещений начальной школы уже заключены. Кроме того, будут заменены ограждения у стадиона.

Также в Харпе ожидаются и другие изменения. Например, в поселке установят детскую и спортивную площадки со специальным резиновым покрытием. Далее в планах - обустроить парковки и новые контейнерные площадки. А трансформаторные будки, по желанию жителей, украсят граффити со всех сторон.

- Задачи определены. Будем стремиться исполнить их за короткий благоустроительный сезон, - сообщила глава Лабытнанги и Харпа Марина Трескова.