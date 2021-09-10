Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 сентября 2021 года: коллективный иммунитет достиг 80%

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, а коллективный иммунитет достиг 80 процентов, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Добиться этого помогли высокий охват населения тестированием и массовая вакцинация. На данный момент прививку от COVID-19 сделали более 170 тысяч ямальцев, а процедуру ревакцинацию прошли уже более 2,5 тысяч человек. Вакцинироваться можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 96 человек, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 470 жителей. Госпитализирован с пневмонией и коронавирусом 521 ямалец, 60 находятся в тяжелом состоянии, 21 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровели 6 340 151 человек.