Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 сентября 2021 года увеличилось на 96 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 96 человек. С начала периода количество заболевших достигло 48 470.

Из общего числа болеющих 521 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 60 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 647 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 216. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 84 заражения COVID-19, за весь период - 41 254.

Выздоровели за последние сутки 117 человек, с начала пандемии - 46 629.

За последние сутки в России выявлено 18 380 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 375 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 084 284 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 639 человек, с начала пандемии - 6 340 151. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 190 376 человек.