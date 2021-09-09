На Ямале коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 80 процентов Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Добиться этого помогли высокий охват населения тестированием и массовая вакцинация. На данный момент прививку от COVID-19 сделали более 170 тысяч ямальцев.

Врачи напоминают, чтобы сохранить результат, необходимо каждые полгода проходить ревакцинацию. Также медики отмечают, что среди пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, вакцинированных нет.

На сегодняшний день показатель коллективного иммунитета в округе достиг 82 процентов. В него входит количество вакцинированных жителей и тех, кто перенес инфекцию. Речь идет только о взрослых ямальцах, кому не противопоказана прививка.

- Мы рекомендуем ямальцам прививаться через шесть месяцев повторно, пока ситуация не стабилизируется. Когда эпидобстановка нормализуется, прививку нужно будет повторять один раз в год, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Отметим, что ревакцинацию прошли уже более 2,5 тысяч ямальцев. Записаться на процедуру можно на портале «Госуслуги» или по телефону контакт-центра медицинской организации.