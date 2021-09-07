Коронавирус на Ямале. Последние новости на 7 сентября 2021 года: за сутки скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала сентября от COVID-19 скончались уже 25 человек, а за последние судки - трое. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и

районах.

Кстати, в скором времени жители отдаленных поселений Пуровского района смогут вакцинироваться в передвижном медицинском комплексе на базе автомобиля «КАМАЗ». Мобильная бригада врачей Тарко-Салинской ЦРБ проведет осмотр граждан и даст рекомендации по оздоровлению.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 102 человека, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 178 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 545 человек, из них 63 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 7 030 455 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирована 187 990 летальных исходов, выздоровели 6 285 007 человек.