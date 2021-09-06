Выездная бригада медиков обследует жителей Пуровского района

Фото: Правительство ЯНАО

К жителям поселка Уренгой приехала мобильная бригада врачей Тарко-Салинской ЦРБ, чтобы провести осмотр граждан. С просьбой об этом уренгойцы обратились к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову во время его поездки по региону. Теперь выезды узких специалистов в небольшие поселки района станут регулярными.

В состав бригады вошли терапевт, врач УЗИ и медицинская сестра. Уренгойцы смогли получить консультацию специалистов, а также пройти диспансеризацию, профилактический осмотр и сделать прививки от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Прием пациентов проходил в передвижном медицинском комплексе на базе автомобиля «КАМАЗ», который районная больница получила три месяца назад. Внутри есть все необходимое, в том числе цифровой маммограф, флюорограф и аппарат ультразвуковой диагностики.

Следующий выезд мобильной бригады состоится 18 сентября. Врачи будут работать сразу в двух поселениях района - в Уренгое и Пурпе. В ближайшее время медицинские специалисты также проведут приемы в Ханымее, Сывдарме, Харампуре, Самбурге и Халясавэе.