Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 сентября 2021 года увеличилось на 102 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 102 человека. С начала периода количество заболевших достигло 48 178.

Из общего числа болеющих 545 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 63 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 642 человека.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 191. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 92 заражения COVID-19, за весь период - 40 987.

Выздоровели за последние сутки 1055 человек, с начала пандемии - 46 276.

За последние сутки в России выявлено 17 856 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 251 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 030 455 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 276 человек, с начала пандемии - 6 285 007. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 187 990 человек.