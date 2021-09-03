Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 сентября 2021 года: мобильный пункт вакцинации в Надыме

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы снизить число заболевших, власти призывают жителей вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных в регионе.

Кроме того, в ближайшую субботу, 4 сентября, в Надыме откроется мобильный пункт вакцинации, в котором также можно пройти процедуру ревакцинациии. Перед прививкой жителей осмотрит терапевт, врач поможет определить, есть ли у пациента противопоказания к вакцинации. Пункт будет работать с 12:00 до 15:00 на площади у бульвара имени Стрижова.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 102 человека, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 47 772 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 597 ямальцев, 58 находится в тяжелом состоянии, 20 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 956 318 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 184 812 летальных исхода, выздоровели 6 218 048 человек.