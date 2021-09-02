Надымчане смогут привиться от коронавируса в мобильном пункте у бульвара им. Стрижова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через несколько дней в Надыме откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса, также в нем можно пройти процедуру ревакцинации.

- В «Автобусе здоровья» все желающие смогут привиться от COVID-19. Перед процедурой специалист измерит артериальное давление, пульс, температуру тела и насыщение крови кислородом. Кроме того, врач-терапевт поможет определить, нет ли у пациента противопоказаний к вакцинации, - рассказали в медучреждении.

Мобильный пункт будет работать 4 сентября с 12:00 до 15:00 на площади у бульвара имени Стрижова.