Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 сентября 2021 года увеличилось на 102 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 102 человека. С начала периода количество заболевших достигло 47 772.

Из общего числа болеющих 597 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 58 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 625 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 147. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 92 заражения COVID-19, за весь период - 40 625.

Выздоровел за последние сутки 121 человек, с начала пандемии - 45 810.

За последние сутки в России выявлено 18 985 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 466 (7,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 956 318 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 669 человек, с начала пандемии - 6 218 048. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 812 человек.