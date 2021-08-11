Губернатор осмотрел строящую детскую поликлинику с женской консультацией в Новом Уренгое

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов прибыл Новой Уренгой. Напоминаем, что сейчас губернатор находится в ежегодной поездке по региону. Оказавшись в газовой столице, он осмотрел городской аэропорт, а после отправился на стройку детской поликлиники с женской консультацией.

- Задачу построить детскую поликлинику с консультацией в Новом Уренгое я поставил в 2019 году. Это долгожданный объект для города. Приятно видеть, что он уже находится в такой высокой степени готовности. Это один из первых крупных объектов нашей программы строительства медицинских учреждений, которую мы запустили по всему округу, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. За рабочий день врачи смогут принять сразу тысячу детей. Женская консультация, которая расположена в этом же здании, будет обслуживать 300 пациенток в день. При этом потоки не будут пересекаться - у каждого учреждения оборудован отдельный вход.

Активные работы на объекте начались 15 месяцев назад. Сейчас строители вышли на финишную прямую.