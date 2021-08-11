В ходе ежегодной поездки Дмитрий Артюхов оценил реконструкцию новоуренгойского аэропорта

Фото: Правительство ЯНАО

Сегодня, 11 августа, Дмитрий Артюхов встретится с жителями Нового Уренгоя, чтобы выслушать их пожелания. А пока губернатор оценил реконструкцию городского аэропорта. Параллельно здесь реализуются два проекта - замена покрытия взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала.

Работы на взлетно-посадочной полосе ведутся в вечернее и ночное время. На площадке работает более 200 человек и 80 единиц техники. На данный момент уложено два слоя покрытия из четырех. Полностью работы завершатся в 2022 году.

Фото: Правительство ЯНАО

После реконструкции аэропорт сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

На строительстве нового терминала рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций. Он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. А его главной особенностью станет теплый выход к автобусам, что очень актуально для Крайнего Севера. Пропускная способность составит 840 пассажиров в час или 1,45 млн. пассажиров в год. Строительство также завершится в 2022 году.

Фото: Правительство ЯНАО

Напоминаем, что реконструкция ведется в рамках концессионного соглашения между правительством округа и УК «Аэропорты регионов». Это первый в стране проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, реализуемый по концессии.