В Новом Уренгое заканчивается отделка фасада здания детской поликлиники с женской консультацией

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

В Новом Уренгое строительство долгожданной детской поликлиники с женской консультацией вышло на финишную прямую. По словам главы региона Дмитрия Артюхова, медучреждение разгрузит существующие больницы - получать услуги горожанам станет намного удобнее.

- Сейчас детей в северной части города принимают во взрослой поликлинике, а будущие мамы со всего Нового Уренгоя наблюдаются в одной консультации в приспособленном помещении. Из-за этого приходится ждать очереди на прием. С вводом новых объектов проблема решится, - сообщил губернатор.

В поликлинике и консультации будет современное диагностическое и реабилитационное оборудование, появятся бассейн и водолечебница, а также откроется школа будущих родителей.

Сейчас строители заканчивают отделку фасада и уже приступили к работе внутри помещений.