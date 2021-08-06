«Солнечная»: жители Нового Уренгоя выбрали название для развязки на ПМК-9

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Жители Нового Уренгоя выбрали название для строящейся развязки на ПМК-9. Голосование стартовало 4 августа на страницах главы города в соцсетях. Горожанам предстояло выбрать одно из трех названий: Широтная Магистральная и Западная.

Однако в скором времени жители предложили еще один вариант - Солнечная. В связи с этим голосование было запущено заново.

- Кто-то из горожан предложил назвать развязку «Солнечная», написав это в комментариях, а затем идею подхватили и остальные жители. На всех площадках, где проходило голосование, «Солнечная» оказалась далеко впереди. Аргументов было много: ярко, звучно и сразу понятно, в какой части города находится развязка. Долгой зимой всем хочется света, хотя бы в городских названиях, - отметил глава города Андрей Воронов.

Теперь развязка носит название «Солнечная» - получился по-настоящему народный вариант.