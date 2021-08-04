Жители Нового Уренгоя могут выбрать название для новой развязки на ПМК-9

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое завершается строительство развязки на ПМК-9. В связи с этим жителям предлагают выбрать ее название.

- Самая крупная стройка в городе подходит к завершению. Развязка на ПМК-9 в южной части города не только разгрузит движение, но и обеспечит проезд грузового транспорта. Строители вышли на финишную прямую. Развязке нужно название, давайте выберем его вместе, - написал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов в своих соцсетях.

Далее градоначальник сообщил, что уже есть три варианта: Широтная, Магистральная и Западная.

- Пишите в комментариях, какое название вам больше нравится и почему, будем решать вместе, - добавил Андрей Воронов.