На строящейся развязке в Новом Уренгое начали укладывать асфальт

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

В Новом Уренгоя начался новый этап строительства развязки на ПМК-9, об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

- Дорожники уже начали укладывать асфальт и устанавливать бордюры, затем - разметка и благоустройство. Работы идут круглосуточно, четко по графику. Готовность объекта - 80%. Движение будет открыто в этом году, - рассказал губернатор.

Транспортная развязка протянется над железной дорогой и создаст беспрепятственный проезд грузовых поездов к крупному инфраструктурному проекту Ямала - «Северному широтному ходу», а также позволит разгрузить автомобильный поток на основных улицах города.

Напоминаем, что строительство магистрали началось в 2019 году, а завершится осенью 2021 года, как это и было запланировано. На объекте работают более 200 человек.

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