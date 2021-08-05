«Солнечная»: жители Нового Уренгоя предложили свое название для развязки на ПМК-9

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Вчера, 4 августа, в Новом Уренгое стартовало голосование, в ходе которого жители выберут название для новой развязки на ПМК-9. Горожанам было предложено три варианта: Широтная, Магистральная и Западная.

Проголосовать за название можно на страницах главы города Андрея Воронова в соцсетях, оставив соответствующий комментарий. Однако горожане решили проявить фантазию и начали предлагать свои варианты.

- Голосование с первых минут шло динамично, новоуренгойцы традиционно очень активные в таких вопросах. Но в комментариях под постом в Instagram у горожан родился еще один вариант - назвать развязку «Солнечная». Аргументы существенные - и солнышка нам тут на севере не хватает, и сразу понятно, о какой части города идет речь, - рассказал градоначальник.

В связи с этим голосование стартовало заново. Итоги станут известны утром, 6 августа.