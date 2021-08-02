Губкинский и Пурпе свяжет первая на Ямале четырехполосная дорога

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале появится первая четырехполосная дорога, которая свяжет Губкинский и Пурпе. Напоминаем, что решение о реконструкции главной трассы между населенными пунктами принял губернатор Дмитрий Артюхов в ходе поездки по региону. Кроме того, с 1 января 2020 года поселок станет частью города, поэтому строительство новой дороги актуально, как никогда.

Сейчас дорога находится в стадии проектирования - специалисты уже определили наиболее оптимальный вариант прокладки. Когда все будет готово, проект представят на обозрение жителей.

Расстояние между Пурпе и Губкинским всего 20 километров, а до Тарко-Сале - 86 километров. В связи с этим пурпейцам намного удобнее посещать поликлинику и спортивные объекты именно в Губкинском.

- Я убежден, что власть должна быть как можно ближе к человеку. Чтобы в случае происшествия глава был на этом месте через 20 минут и сразу принял необходимое решение. Когда это все растягивается на многие километры, а доехать, пообщаться с людьми - целое событие, власть от этого лучше не работает, - отметил губернатор.

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