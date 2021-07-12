В Пурпе отремонтируют школы и детские сады

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин побывал с рабочим визитом в Пурпе. С 1 января 2022 года поселок официально станет частью города.

- Уже сейчас мы ведем активную подготовительную работу. Главная наша задача - учесть все, что необходимо сделать в ближайшей перспективе. Социальные объекты, которые посещают наши дети, где они учатся и развиваются - это самое важное, поэтому, в первую очередь, мы начнем работу именно здесь, - сообщил градоначальник.

Также в поездке участвовал руководитель Дирекции по организационному обеспечению департамента образования ЯНАО Александр Мирошников. Вместе с Андреем Гараниным они определили ход работ на 2022 год.

- Работы предстоит очень много. Но самое главное, что во всех учреждениях все делается с душой и любовью к детям, и своему делу. Уверен, вместе у нас всё получится, - отметил глава города.