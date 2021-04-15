Между Губкинским и Пурпе построят дополнительную дорогу, проходящую через железнодорожные пути

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Пурпе прошли обсуждения реконструкции дороги между Губкинским и поселком. В итоге жители приняли решение: нужен дополнительный въезд в Пурпе.

- Речь идет о строительстве дороги через железнодорожные пути, которая будет в два раза короче до города. Сейчас этот проезд перекрыт в целях безопасности, так как сверху проходит ж/д мост. Кроме того, в этом месте машины регулярно застревают в снегу или грязи. Все нужно сделать согласно требованиям строительства таких объектов, тогда будет и комфортно, и безопасно, - сообщил глава города Андрей Гаранин.

В итоге специалисты проектного института определят наиболее оптимальный вариант прокладки дороги и представят его жителям.

Отметим, что решение о реконструкции главной дороги между населенными пунктами принял губернатор Дмитрий Артюхов по результатам объезда округа. Сам проект четырехполосной трассы уже активно проектируется. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Напольских, это будет первая дорога такого уровня на Ямале.