Ямальские парламентарии одобрили присоединение поселка Пурпе к Губкинскому

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Ямальские парламентарии поддержали инициативу присоединения поселка Пурпе к Губкинскому.

- Впереди - переходный период, а потом - очень много работы. Наш губернатор Дмитрий Артюхов поставил задачу повышать качество жизни ямальцев. Мы эту задачу выполняем. Объединение даст новый импульс для развития всей нашей территории. Получаем очень большую поддержку от жителей, поэтому всего добьемся, воплотим в жизнь все планы и даже больше, - сообщил глава города Андрей Гаранин.

Также он отметил, что пурпейцы для губкинцев всегда были родными, поэтому жить в одном городе - это справедливо.

Также напоминаем, что при объединении все сельские льготы, включая возмещение платы за ЖКУ, будут сохранены. Кроме того, преобразование не отразится на работе муниципальных учреждений поселка.