Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 июля 2021 года: новый пункт вакцинации

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. В связи с этим в регионе идет массовая вакцинация. Жители могут сделать прививку в специальных пунктах, которые имеются во всех городах и районах. На днях в Ноябрьске появилось еще одно место, где можно вакцинироваться, оно находится на территории детского парка в помещении Туристического информационного центра. График работы кабинета: с 9:00 до 19:00 без выходных.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 123 человека, из них 13 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 42 462 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 870 ямальцев, 87 находятся в тяжелом состоянии, 29 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлено 6 054 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 151 501 летальный исход, выздоровели 5 427 457 человек.