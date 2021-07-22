Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 июля 2021 года увеличилось на 123 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 123 человека. С начала периода количество заболевших достигло 42 462.

Из общего числа болеющих 870 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 87 из них - в тяжелом состоянии, 29 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 456 человек.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 584. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 110 заражений COVID-19, за весь период - 35 878.

Выздоровели за последние сутки 117 человек, с начала пандемии - 40 432.

За последние сутки в России выявлен 24 471 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 417 (9,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 054 711 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 660 человек, с начала пандемии - 5 427 457. Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 151 501 человек.