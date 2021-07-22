В Ноябрьске открылся новый пункт вакцинации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ноябрьске открылся еще один пункт вакцинации. Теперь горожане могут сделать прививку на территории детского парка в помещении Туристического информационного центра.
График работы кабинета: с 9:00 до 19:00 без выходных. Прививку от коронавируса получат все желающие, включая тех, кто пришел без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Кроме того, пройти вакцинацию можно и в других пунктах, расположенных по следующим адресам:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Муравленко, д.42
Отделение дневного стационара
Адрес: ул. Республики, д.32
МАУ «СОК», «Зенит»
Адрес: ул. Дзержинского, д.4
Ноябрьская ЦГБ, прививочный кабинет
Адрес: ул. Энтузиастов, д.1 (мкр. Вынгапуровский)