В Ноябрьске открылся новый пункт вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ноябрьске открылся еще один пункт вакцинации. Теперь горожане могут сделать прививку на территории детского парка в помещении Туристического информационного центра.

График работы кабинета: с 9:00 до 19:00 без выходных. Прививку от коронавируса получат все желающие, включая тех, кто пришел без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Кроме того, пройти вакцинацию можно и в других пунктах, расположенных по следующим адресам:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Муравленко, д.42

Отделение дневного стационара

Адрес: ул. Республики, д.32

МАУ «СОК», «Зенит»

Адрес: ул. Дзержинского, д.4

Ноябрьская ЦГБ, прививочный кабинет

Адрес: ул. Энтузиастов, д.1 (мкр. Вынгапуровский)