Коронавирус на Ямале. Последние новости на 21 июля 2021 года: в Новом Уренгое открылся инфекционный госпиталь

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, в связи с чем в регионе разворачивают новый койки. Так, 200 мест для заразившихся COVID-19 подготовили в госпитале Нового Уренгоя. Сейчас в нем проходят лечение первые пациенты: 120 человек, болеющих преимущественно в легкой и средней степени. Они определены в специализированные боксы корпуса. Напоминаем, что изначально открытие госпиталя планировалось в октябре прошлого года, но отложилось по неизвестным причинам.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 123 человека, из них 22 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 42 215 жителей. Госпитализирован с пневмонией и коронавирусом 801 ямалец, 78 находятся в тяжелом состоянии, 26 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.