Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 июля 2021 года увеличилось на 123 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 123 человека. С начала периода количество заболевших достигло 42 215.

Из общего числа болеющих 801 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 78 из них - в тяжелом состоянии, 26 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 452 человека.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 555. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 101 заражение COVID-19, за весь период - 35 660.

Выздоровели за последние сутки 103 человека, с начала пандемии - 40 200.

За последние сутки в России выявлено 23 770 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 511 (10,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 006 536 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 218 человек, с начала пандемии - 5 382 213. Также за сутки зафиксировано 784 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 149 922 человека.