Инфекционный госпиталь Нового Уренгоя примет первых пациентов уже в ноябре

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В Новом Уренгое заканчивается строительство инфекционного госпиталя. Первая очередь медучрежедния будет введена уже в ноябре - это 40 палат и более 50 коек. Информацию об этом озвучил первый заместитель главы администрации города Виктор Пузанов находясь сегодня, 19 октября, на объекте.

Для этого уже подано тепло в соответствующую часть здания, также идёт чистовая отделка помещений. Медицинское оборудование, мебель и все необходимое для пищеблока находятся в пути и начнут поступать в ближайшие дни.

Кроме того, здесь предусмотрены стационар на 200 коек, пункт дезинфекции и трансформаторная подстанция. Здание будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к работе в климатических условиях Крайнего Севера, а также может быть использовано под различные медицинские нужды.

Напомним, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе, как и во всей стране, остаётся непростой. Дополнительные площади и спецоборудование могут понадобиться в любой момент. Работа на объекте ведется в две смены.