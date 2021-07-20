В Новом Уренгое открылся инфекционный госпиталь, который обещали сдать еще в октябре

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое открылся инфекционный госпиталь на 200 мест. Сейчас в нем проходят лечение первые пациенты: 120 человек, болеющих преимущественно в легкой и средней степени. Они определены в специализированные боксы корпуса.

В двухместных палатах для удобства пациентов есть все необходимое: кнопка вызова медицинского персонала, раздаточное окно, санузел и индивидуальная подача кислорода.

Здание, построенное по спецпроекту, отвечает всем санитарным нормам - медицинский персонал надежно защищен, красная и зеленая зона разделены шлюзом, а сестринский пост оборудован с учетом необходимости постоянной обратной связи с пациентами.

Сейчас в госпитале заняты пять секторов, еще два остаются свободными.

Напоминаем, что изначально открытие госпиталя планировалось в октябре прошлого года, но отложилось по неизвестным причинам.

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