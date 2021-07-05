Фото: правительство ЯНАО

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом на Ямале ввели ограничения на оказание плановой медпомощи в стационарах. Об этом сообщили в правительстве региона.

- С 5 июля госпитализация в отделения стационара возможна для пациентов, имеющих сертификат о вакцинации, переболевших коронавирусом в течение шести месяцев до даты госпитализации, беременным женщинам, ВИЧ-инфицированным, а также людям с онкологическими, ревматологическими, гематологическими заболеваниями и туберкулезом. В плановом порядке оказывается паллиативная помощь и проведение гемодиализа, - рассказали в ведомстве.

Экстренная медпомощь будет оказываться пациентам в полном объеме. Поликлиники округа также продолжают работу в штатном режиме. Новые ограничения распространяются только на плановую госпитализацию в стационары больниц.

- Просим ямальцев с пониманием отнестись к ограничениям. Данные меры позволят предотвратить распространение болезни. Как только ситуация позволит - медпомощь будет оказываться без ограничений, - сообщил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.