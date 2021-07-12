В Салехарде наказали владельца магазина, который завысил цены на продукты

В Салехарде магазин завысил цены на продукты первой необходимости Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда в очередной раз обнаружила завышенные цены на социально-значимые продукты в местных магазинах. На этот раз нарушителем оказалась торговая точка «Удача».

- Во время проверки ценообразования на продукты питания первой необходимости были обнаружены нарушения в магазине «Удача». Предельные торговые надбавки на социально значимые товары оказались превышены от 2,5% до 21%, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес владельцу представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено. Также виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что сейчас в регионе действует масочный режим, поэтому при посещении магазинов необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Однако некоторые покупатели пренебрегают данным правилом и грубят продавцам за просьбу надеть маску.

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