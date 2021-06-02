В Салехарде «Пятерочка» завысила цены на сливочное масло и капусту Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда организовала проверку магазина «Пятерочка. По словам местных жителей, торговая точка существенно завысила цены на продукты первой необходимости.

- В ходе рейда было установлено, что магазин завысил цены на сливочное масло и капусту в несколько раз или на 257 процентов, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим директору ООО «Агроторг» было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, а организация признана виновной. Ей назначен штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара - 1 600 рублей.