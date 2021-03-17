В Салехарде два магазина завысили цены на продукты первой необходимости Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда проверила цены на продукты питания в магазинах «Олененок» и «Дип». В итоге не обошлось без нарушений.

Оказалось, что в обоих магазинах была сильно завышена стоимость на яйца, молоко, муку, сливочное и растительное масло, крупы и овощи.

В связи с этим на собственников магазинов возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Одному виновнику вынесено предупреждения, а второму назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Сейчас цены на данные товары снижены и соответствуют требованиям действующего законодательства.

Напоминаем, что ранее прокуратура провела еще несколько рейдов по продуктовым магазинам. В итоге один из них завысил цены в три раза или на 286 процентов.