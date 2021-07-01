Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 июля 2021 13:18

«Столько мата выслушаешь»: в Салехарде продавцы жалуются на неадекватных покупателей без масок

Большинство горожан отказываются использовать средства индивидуальной защиты во время покупок
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Некоторые покупатели даже начинают швырять товар на кассе

Некоторые покупатели даже начинают швырять товар на кассе

Фото: Ольга Крыльцова

Среди жителей Салехарда разгорелась ожесточенная дискуссия о необходимости надевать маску в магазинах. Все началось с того, что одна из горожанок опубликовала пост в местном паблике, пожаловавшись на нерадивых покупателей, которые отказываются применять средства индивидуальной защиты.

- Уважаемые покупатели всех магазинов! Огромная просьба, берите с собой маски. Я уже язык стерла говорить: наденьте, пожалуйста, масочку, поднимите ее на носик и прочее. Проявите уважение к продавцам, ведь им могут выписать штраф в 50 тысяч рублей. Вам маску две минуты надеть, а продавцы целые 12 часов стоят. С продавца требует начальство, а они - с вас, - написала женщина.

Также она сообщила, что некоторые покупатели, услышав просьбу надеть маску, начинают психовать и швырять товар прямо на кассе.

- Хорошо хоть, что не в лицо, - добавила горожанка.

Кстати, данный пост был выложен сегодня, 1 июля, в 08:03 утра. На сегодняшний момент он собрал более восьми тысяч просмотров и шестидесяти комментариев.

Надо отметить, что большинство жителей не поддержали просьбу продавца. По их мнению, данная мера защиты абсолютна бесполезна и никак не спасет от вируса. А некоторые даже готовы дойти до другого магазина и купить товар там, где им никто не буде напоминать про маску.

Однако нашлись и те, кто солидарен с автором поста. Большинство из них сами работают в сфере торговли и не раз сталкивались с грубостью со стороны покупателей.

- Полностью согласна с вышесказанным, так как сама работаю продавцом. За 12 часов столько негатива и мата выслушаешь на адекватную и вежливую просьбу надеть маску, - пишет Людмила.

- Просто у нас люди не знают, что такое уважение друг к другу, - поддержала землячку Юлия.

СПРАВКА КП:

Штраф за несоблюдение масочного режима в общественных местах предусматривается ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан - от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус на Ямале 2020: последние новости