«Столько мата выслушаешь»: в Салехарде продавцы жалуются на неадекватных покупателей без масок

Некоторые покупатели даже начинают швырять товар на кассе Фото: Ольга Крыльцова

Среди жителей Салехарда разгорелась ожесточенная дискуссия о необходимости надевать маску в магазинах. Все началось с того, что одна из горожанок опубликовала пост в местном паблике, пожаловавшись на нерадивых покупателей, которые отказываются применять средства индивидуальной защиты.

- Уважаемые покупатели всех магазинов! Огромная просьба, берите с собой маски. Я уже язык стерла говорить: наденьте, пожалуйста, масочку, поднимите ее на носик и прочее. Проявите уважение к продавцам, ведь им могут выписать штраф в 50 тысяч рублей. Вам маску две минуты надеть, а продавцы целые 12 часов стоят. С продавца требует начальство, а они - с вас, - написала женщина.

Также она сообщила, что некоторые покупатели, услышав просьбу надеть маску, начинают психовать и швырять товар прямо на кассе.

- Хорошо хоть, что не в лицо, - добавила горожанка.

Кстати, данный пост был выложен сегодня, 1 июля, в 08:03 утра. На сегодняшний момент он собрал более восьми тысяч просмотров и шестидесяти комментариев.

Надо отметить, что большинство жителей не поддержали просьбу продавца. По их мнению, данная мера защиты абсолютна бесполезна и никак не спасет от вируса. А некоторые даже готовы дойти до другого магазина и купить товар там, где им никто не буде напоминать про маску.

Однако нашлись и те, кто солидарен с автором поста. Большинство из них сами работают в сфере торговли и не раз сталкивались с грубостью со стороны покупателей.

- Полностью согласна с вышесказанным, так как сама работаю продавцом. За 12 часов столько негатива и мата выслушаешь на адекватную и вежливую просьбу надеть маску, - пишет Людмила.

- Просто у нас люди не знают, что такое уважение друг к другу, - поддержала землячку Юлия.

СПРАВКА КП:

Штраф за несоблюдение масочного режима в общественных местах предусматривается ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан - от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.