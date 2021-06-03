Жители Нового Уренгоя смогут привиться от коронавирусе на «Виадуке» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшую субботу, 5 июня, на спортивной площадке «Виадук» пройдет вакцинация от COVID-19.

Сделать прививку можно будет с 10:00 до 12:00 в машине «Скорой помощи». Записываться заранее не нужно. Главное, взять с собой документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Также все желающие смогут определить состояние своего здоровья, измерив основные показатели организма.

Напоминаем, что в этот день в городе пройдет тотальная уборка и озеленение территории. Кроме того, будут организованы пять пунктов приема старых автомобильных покрышек. А 6 июня на «Виадуке» состоится праздник «Сабантуй».