В Новом Уренгое готовятся отметить праздник Сабантуй

Фото: администрация Салехарда

Новом Уренгое готовятся отметить праздник Сабантуй. Он пройдет 6 мая на площадке «Виадук».

Инициатором мероприятия выступила общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия города Новый Уренгой». Основная идея проекта - поддержка общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, а также пропаганда патриотизма, солидарности и толерантности.

С 12:00 до 16:00 развернутся различные площадки: концертная программа коллективов дворца культуры «Октябрь» и Центра национальных культур. Также запланированы спортивные состязания: национальная борьба, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, мини-футбол и другие.

Кроме того, все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни и поучаствовать в мастер-классах.