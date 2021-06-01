Жители Нового Уренгоя смогут бесплатно сдать старые шины

Фото: администрация Нового Уренгоя

В День эколога, который пройдет 5 мая, новоуренгойцы смогут сдать старые автомобильные покрышки. Для этого в городе развернут пять пунктов приема.

В северной части города - за ДС «Звездный», в южной части - на базе МУП УГХ. В Коротчаево - ул. Спортивная, 6 и ул. Ямбургская, 3. В Лимбяяхе - ул. Зеленая. Каждый желающий сможет привезти отслужившие свой срок шины и сдать их бесплатно. Принимать резину будут с 9:00 до 16:00 без перерыва.

Также в этот день принимать отслужившие покрышки будет компания «Экотехнология», но только от физических лиц. Привести их нужно к карьеру №16, расположенному в Северной коммунальной зоне (поворот направо, не доезжая до поста).