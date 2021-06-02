Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое пройдет тотальная уборка и озеленение территории. Мероприятия состоятся 5 июня в День эколога.

В парке «Дружба» пройдет ЭкоСубботник, начало в 12:00. Сотрудники Дома детского творчества уберут мусор и побелят деревья. Кроме того, после работы предусмотрены мастер-класс по рисованию на стекле, фоточеллендж и познавательная викторина.

Субботники по высадке деревьев состоятся в мкр. Строителей и в районе нового инфекционного госпиталя. Там высадят около 130 саженцев.

На очистку территории выйдут медицинские работники, сотрудники предприятий, органов внутренних дел и учреждений города. Они приведут в порядок свои территории.

Также пройдут субботники во дворах. Управляющие компании и ТСЖ предоставят всем желающим инвентарь.

Кроме того, будут организованы пять пунктов приема старых автомобильных покрышек.