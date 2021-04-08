В поселке Белоярский опасаются угрозы распространения бешенства Фото: Ольга Крыльцова

Врачи из Салехардского центра ветеринарии посетили поселок Белоярск, чтобы привить домашних животных. На данный момент прививки сделали 56 домашних животным, включая кошек.

По словам главы поселка Андрея Рязанова, это необходимая мера. Не так давно собаки покусали двух несовершеннолетних. Лучше перестраховаться и не допустить вспышки бешенства.

Отметим, что в районе ситуация с бешенством стоит крайне остро. Поэтому жителям не стоит отпускать своего питомца на самовыгул и забывать о вакцинации.

- В Аксарке зарегистрировано 13 случаев укусов, из них четыре - опасной локализации. В Белоярске - 2 укуса, пострадали дети, один с опасной локализацией. Также поступило экстренное сообщение из Паюты о нападении песца, он укусил за палец мужчину и проявлял признаки агрессии, - сообщил помощник врача-эпидемиолога Аксарковской ЦРБ Борис Хорунжий.

Отметим, что проблема бездомных собак присутствует в большинстве городов и районов Ямала. Сбиваясь в стаи, животные нападают на людей, а отбиться от них не всегда просто.

Например, в селах Аксарка и Сеяха бешеные псы покусали несколько человек, включая детей. А в Лабытнанги стая собак держит в страхе половину города.

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