В Губкинском неизвестные живодеры на снегоходе отстреливают собак

В Губкинском неизвестные живодеры на снегоходе стреляют в собак Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском случилось жуткое происшествие, разделившее город на два лагеря: неизвестные мужчина и женщина на снегоходе отстреливали собак. Все это происходило на глазах у прохожих.

- В районе дач мужчина и женщина на желтом снегоходе «Буран» стреляли в собак. Этим они занимаются уже во второй раз, первый был неделю назад, - сообщила местная жительница Евгения в паблике «Губкинский - город мечты».

Позже женщина уточнила, что злоумышленники целились в безобидных псов, которые живут на этой территории два года и ни разу никого не тронули.

Жители отреагировали на новость неоднозначно. Кто-то осудил стрелявших, назвав их живодерами, а кто-то поддержал такую инициативу.

- На прошлой неделе я не смогла дойти пешком до садика, который находится в 7-ом микрорайоне. Возле него сидели одиннадцать волкодавов, половина из которых без бирок. Одна из псин сидела и рычала на меня. Пришлось вернутся домой и вызвать такси, потому что идти пешком было страшно, - рассказала Анастасия.

Тут же девушку поддержал местный житель Иван. По его словам, проблема бродячих собак стоит довольно остро, а решать ее надо жестко и немедля. Животные бегают по улицам и никто им не указ.

Однако в одном жители оказались едины: злоумышленников стоит найти и разузнать что к чему. По закону отстреливать бездомных собак запрещено, так как это считается жестоким обращением с животными. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы, в зависимости от тяжести преступления.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, в случившемся сейчас разбирается полиция.

В местном отделении УМВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности стрелявших. О результатах станет известно позднее.

Отметим, что проблема бездомных собак присутствует в большинстве городов и районов Ямала. Сбиваясь в стаи, животные нападают на людей, а отбиться от них не всегда просто.

Например, в селах Аксарка и Сеяха бешеные псы покусали несколько человек, включая детей. А в Лабытнанги стая собак держит в страхе половину города.