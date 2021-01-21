Жители Пельвожа, отдаленного района Салехарда, привились от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня, 21 января, прививку получили жители Пельвожа.

Напоминаем, что накануне специалисты окружной больницы и администрации города побывали в поселке и проинформировали население о вакцинации. Также местным жителям помогли зарегистрироваться на портале Госуслуг. Это необходимо для того, чтобы вести дневник самочувствия.

Вскоре на Ямале ожидается поставка крупной партии препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), которая позволит перейти к массовой вакцинации. В преддверии этого в медицинских учреждениях оборудуются специальные пункты, где можно сделать прививку. Также появятся выездные прививочные кабинеты, где будут соблюдены все эпидемиологические нормы и требования по хранению вакцины.

На сегодняшний день в регионе привились 1 716 ямальцев, 746 из них получили вакцину двукратно. Все они чувствуют себя хорошо.

В первую очередь прививочная кампания была организована для медиков. По мере поступления вакцины к приоритетным для вакцинации категориям подключили педагогов, соцработников, полицейских и спасателей, волонтеров, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С началом массовой вакцинации привиться смогут все желающие.

Отметим, что вакцинация от коронавируса бесплатна и добровольна.