На Ямале продолжается вакцинация против коронавируса. По состоянию на 20 января привит 1 551 человек, из них двукратно - 731.В скором времени ожидается большая поставка препарата «Гам-Ковид-Вак», которым и будет проводиться вакцинация. На данный момент в больницах ведется обустройство специальных пунктов. Сейчас в девяти муниципалитетах готовы уже десять. Они оборудованы всем необходимым медицинским оснащением, вскоре появится удобная навигация.Помимо прививочных пунктов, расположенных в медицинских учреждениях, в округе будут работать специально оборудованные пункты в других помещениях, в том числе на крупных предприятиях. Все они будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям по хранению вакцины.В больницах также формируются листы ожидания для тех, кто собирается привиться. Как только крупная партия вакцины поступит, их пригласят на прием к терапевту.-Мы рекомендуем обратиться за вакцинацией в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у данной возрастной категории более тяжелое течение болезни, и они имеют больший риск осложнений. Также в приоритетном порядке должны быть вакцинированы пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца, - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.