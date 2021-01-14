Сотрудники Салехардской ОКБ и администрации города отправились в поселок Пельвож, который входит в число труднодоступных и отдаленных территорий, чтобы рассказать жителям о вакцине от коронавируса.Встреча состоится сегодня, 14 января, в фельдшерско-акушерском пункте. Сельчан заранее предупредили о приезде медиков, также им раздадут информационные памятки.-Вакцинация - это действие на опережение. Мы расскажем людям о преимуществах, противопоказаниях и о возможных реакциях на препарат, а также, что нужно делать после процедуры. Прививку смогут сделать все желающие, в приоритете - наиболее уязвимые категории населения, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «СОКБ» Татьяна Маценко.По словам местного жителя Станислава Хартаганова, он уже записался на вакцинацию. У мужчины шестеро детей, поэтому он очень ответственно относится к своему здоровью.Обращаем внимание, что всем, поставившим прививку от COVID-19, будет предложено заполнить анкету о своем самочувствии с указанием динамики температуры тела в личном кабинете на портале «Госуслуги».