Глава региона Дмитрий Артюхов проверил готовность Салехардской ОКБ к началу массовой вакцинации от коронавируса. Он побывал в кабинетах, где будет проводиться предварительный осмотр, а также в прививочных зонах.-Скоро к нам поступит большая партия вакцины и мы начнем массово прививать ямальцев. Важно, чтобы этот процесс был простым и комфортным. Поручаю департаменту здравоохранения организовать удобные пункты вакцинации. Это должны быть не только поликлиники, но и выездные зоны, куда удобно прийти каждому. Нужно также рассмотреть возможность выезжать на крупные предприятия. Конечно, все должно быть организовано с учетом санитарных правил и требований к хранению вакцины, - подчеркнул губернатор.Также он поставил задачу оборудовать пункты вакцинации понятной системой навигации и разместить в них информационные материалы.Напоминаем, что сейчас на Ямале идет первый этап вакцинации: в округ поступило более 2 700 доз, привито более 1 300 человек. В ближайшее время ожидается крупная партия российского препарата «Гам-Ковид-Вак». Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.На данный момент в округе прививают тех, кто часто контактирует с людьми по работе и имеет повышенный риск заражения. Это работники сфер здравоохранения, образования, сотрудники служб жизнеобеспечения, организаций сферы услуг, волонтеры, военнослужащие, а также пациенты с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет. По мере поступления вакцины список будет расширяться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямале расширен список вакцинируемых граждан от коронавируса. В него вошли люди старше 60 лет, а также с заболеваниями сердца и легких (подробнее)На Ямал поступило еще 1 300 доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время ее распределят по медучреждениям (подробнее)